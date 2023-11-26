إعلام العدو : زعم الجيش الإسرائيلي أن حماس فقدت السيطرة على شمال غزة،حسناً،كيف علِم عناصر كتائب القسام بتوقيت وقف إطلاق النار بالضبط و توقفوا عن القتال؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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November 26 2023 - 18:38

إعلام العدو : زعم الجيش الإسرائيلي أن حماس فقدت السيطرة على شمال غزة،حسناً،كيف علِم عناصر كتائب القسام بتوقيت وقف إطلاق النار بالضبط و توقفوا عن القتال؟

منذ 3 ساعة 26 November، 2023
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