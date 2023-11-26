‫المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ثلث سكان القطاع لم يحصلوا على المستلزمات الأساسية والمؤسسات الدولية غائبة  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 26 2023 - 15:00

‫المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ثلث سكان القطاع لم يحصلوا على المستلزمات الأساسية والمؤسسات الدولية غائبة 

منذ 3 ساعة 26 November، 2023
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