السيد صفي الدين: ما يحصل اليوم في فلسطين سيجعل مقاوماتنا في كل منطقتنا تتعاظم وتكبر وتشتد وتصبح اكثر قدرة وصلابة في مواجهة هذا العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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November 26 2023 - 10:52

السيد صفي الدين: ما يحصل اليوم في فلسطين سيجعل مقاوماتنا في كل منطقتنا تتعاظم وتكبر وتشتد وتصبح اكثر قدرة وصلابة في مواجهة هذا العدو

منذ 5 mins 26 November، 2023
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