سرايا القدس-الضفة الغربية: خاض مجاهدونا في كتيبة جنين بكل قوة واقتدار عملية تصدي ومواجهة استمرت عدة ساعات ضد قوات وآليات الاحتلال  التي تقدمت على عدة محاور في مخيم جنين والبلدات المجاورة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 26 2023 - 10:54

سرايا القدس-الضفة الغربية: خاض مجاهدونا في كتيبة جنين بكل قوة واقتدار عملية تصدي ومواجهة استمرت عدة ساعات ضد قوات وآليات الاحتلال  التي تقدمت على عدة محاور في مخيم جنين والبلدات المجاورة

منذ 18 mins 26 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة