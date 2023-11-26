سرايا القدس-الضفة الغربية: خاض مجاهدونا في كتيبة جنين بكل قوة واقتدار عملية تصدي ومواجهة استمرت عدة ساعات ضد قوات وآليات الاحتلال التي تقدمت على عدة محاور في مخيم جنين والبلدات المجاورة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 26 2023 - 10:54
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سرايا القدس-الضفة الغربية: خاض مجاهدونا في كتيبة جنين بكل قوة واقتدار عملية تصدي ومواجهة استمرت عدة ساعات ضد قوات وآليات الاحتلال التي تقدمت على عدة محاور في مخيم جنين والبلدات المجاورة
منذ 18 mins
26 November، 2023
عاجل
سرايا القدس
كتيبة جنين
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