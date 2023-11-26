الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا نقلت شهيدا وعددا من المصابين إلى المستشفى عقب قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا نقلت شهيدا وعددا من المصابين إلى المستشفى عقب قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم جنين
منذ 10 mins
26 November، 2023
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