الخارجية القطرية: يفرج الليلة عن 39 مدنيا فلسطينيا في مقابل 13 “محتجزا” “إسرائيليا” و4 أجانب خارج إطار الاتفاق – موقع قناة المنار – لبنان
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November 26 2023 - 00:20

الخارجية القطرية: يفرج الليلة عن 39 مدنيا فلسطينيا في مقابل 13 “محتجزا” “إسرائيليا” و4 أجانب خارج إطار الاتفاق

منذ 1 min 26 November، 2023
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