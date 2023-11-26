قوات الاحتلال تستهدف سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في منطقة عوفر غرب رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 26 2023 - 00:30

قوات الاحتلال تستهدف سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في منطقة عوفر غرب رام الله

منذ 21 mins 26 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة