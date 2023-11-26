الهلال الأحمر الفلسطيني: استلام 187 شاحنة اليوم محملة بالمساعدات الإنسانية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 26 2023 - 00:30

الهلال الأحمر الفلسطيني: استلام 187 شاحنة اليوم محملة بالمساعدات الإنسانية

منذ 33 mins 25 November، 2023
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