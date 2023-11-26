قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز بكثافة تجاه الأهالي خلال انتظارهم الإفراج عن الأسرى الفتية قرب سجن “عوفر” غرب رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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November 26 2023 - 00:30

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز بكثافة تجاه الأهالي خلال انتظارهم الإفراج عن الأسرى الفتية قرب سجن “عوفر” غرب رام الله

منذ 37 mins 25 November، 2023
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