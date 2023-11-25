قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2023 - 06:16

قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس

منذ 37 mins 25 November، 2023
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