إعلام العدو: حماس ما زالت قوية رغم العملية البرية الإسرائيلية وتدير الأمور على المستوى القيادي والإداري ونجحت في جر “إسرائيل” إلى هدنة إنسانية رغم تصريحات نتنياهو – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2023 - 06:16

إعلام العدو: حماس ما زالت قوية رغم العملية البرية الإسرائيلية وتدير الأمور على المستوى القيادي والإداري ونجحت في جر “إسرائيل” إلى هدنة إنسانية رغم تصريحات نتنياهو

منذ 40 mins 25 November، 2023
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