إعلام العدو: الجيش أسقط صاروخ أرض-جو تم إطلاقه من لبنان باتجاه طائرة بدون طيار تابعة للجيش دون وقوع أضرار – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2023 - 06:16

إعلام العدو: الجيش أسقط صاروخ أرض-جو تم إطلاقه من لبنان باتجاه طائرة بدون طيار تابعة للجيش دون وقوع أضرار

منذ 49 mins 25 November، 2023
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