إعلام العدو: الجيش نفذ ضربات جوية ضد البنية التحتية لحزب الله في لبنان ردا على محاولة استهداف مسيّرة إسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2023 - 06:16

إعلام العدو: الجيش نفذ ضربات جوية ضد البنية التحتية لحزب الله في لبنان ردا على محاولة استهداف مسيّرة إسرائيلية

منذ 50 mins 25 November، 2023
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