مسيرات في مدن الضفة الغربية احتفالاً بتحرير الأسيرات من سجون الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2023 - 02:24

مسيرات في مدن الضفة الغربية احتفالاً بتحرير الأسيرات من سجون الاحتلال

منذ 1 ساعة 25 November، 2023
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