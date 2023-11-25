المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة 20031 بينهم 8176 طفلًا والعدد قابل للارتفاع مع انتشال المزيد من الضحايا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 25 2023 - 00:44

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة 20031 بينهم 8176 طفلًا والعدد قابل للارتفاع مع انتشال المزيد من الضحايا

منذ 12 mins 25 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة