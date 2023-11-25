الهلال الأحمر الفلسطيني: تسلمنا الجمعة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح 196 شاحنة لمساعدات غذائية وطبية ومستلزمات معيشية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2023 - 00:54

الهلال الأحمر الفلسطيني: تسلمنا الجمعة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح 196 شاحنة لمساعدات غذائية وطبية ومستلزمات معيشية

منذ 23 mins 25 November، 2023
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