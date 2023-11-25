المقاومة الفلسطينية في طولكرم تعدم اثنين من العملاء بالرصاص الحي بعد ثبات تورطهم في اغتيال عدد من رفاقهم من قبل جيش الاحتلال قبل أيام – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2023 - 00:52

المقاومة الفلسطينية في طولكرم تعدم اثنين من العملاء بالرصاص الحي بعد ثبات تورطهم في اغتيال عدد من رفاقهم من قبل جيش الاحتلال قبل أيام

منذ 38 mins 25 November، 2023
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