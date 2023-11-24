بالفيديو | القسام توزع مشاهد من تسليم الدفعة الأولى من الصهاينة

وزعت كتائب الشهيد عزالدين القسام، مشاهد من تسليم الدفعة الأولى من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة، ضمن التهدئة الإنسانية وللإفراج عن الأسرى الأطفال والأسيرات الفلسطينيات من سجون الاحتلال.

وتوجهت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد بالتحية والإجلال، وإلى مقاومتنا المنصورة والمؤيدة بكل معاني الفخر والاعتزاز، والتي أجبرت العدو الصهيوني بصمودها وتصديها البطولي وفعلها العظيم في ميدان المعركة، على صفقة تبادل جزئية، يُفرج بموجبها عن أسيراتنا الماجدات وأسرانا الأطفال من سجون الاحتلال.

وأكدت حماس، أن انجاز اتفاق الهدنة الإنسانية، لم يكن ليتحقق لولا صمود شعبنا الصابر المرابط في قطاع غزة، وإفشاله مؤامرة التهجير، ولولا بطولة المقاومة التي أجبرت النازيين الجدد على النزول عند شروطها.

المصدر: كتائب القسام