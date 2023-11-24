العدو افرج عن دفعة اولى من الاسرى الفلسطينيين مقابل اسرى للاحتلال

عملاً بشروط المقاومة في الهدنة مع الاحتلال ، افرج العدو قبل قليل عن دفعةٍ اولى من الاسرى الفلسطينيين مقابلَ اسرى للاحتلال خلال عمليةِ تبادلٍ عبرَ معبرِ رفح المصري.

احدى الاسيرات المحررات

وتتضمن الدفعة الأولى الافراجَ عن تسعةٍ وثلاثينَ اسيرةً واسيراً فلسطينيا دونَ التاسعة عشرة من العمرِ مقابلَ ثلاثةَ عشرَ أسيراً صهيونياً . كما سلمت المقاومة عشرةَ تايلانديين وفلبيني من خارج إطار اتفاق الهدنة.

وقد جرى الافراج عن الاسرى الفلسطينيين الـ 39 المحررين من سجن عوفر العسكري ووصلوا الى “بيتونيا” بالضفة الغربية.

مراسل المنار والتفاصيل: