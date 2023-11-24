‫محمد عبد السلام: المقاومة ستبقى في غزة وعلى رأسها حماس وليس  ‫أمام العدو إلا التسليم بخسارته الاستراتيجية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2023 - 17:14

‫محمد عبد السلام: المقاومة ستبقى في غزة وعلى رأسها حماس وليس  ‫أمام العدو إلا التسليم بخسارته الاستراتيجية

منذ 1 ساعة 24 November، 2023
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