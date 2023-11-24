بالفيديو | طهران تنتصر لغزة.. وقفة تضامنية واستعراض لقوات التعبئة في شارع الثورة بمشاركة شعبية حاشدة

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، صباح اليوم الجمعةـ وقفة تضامنية كبيرة تحت عنوان “نحو القدس” نصرةً للشعب الفلسطيني ودعماً للمقاومة في غزة، بحضور مختلف فئات الشعب الإيراني.

وينظم هذه الفعالية التضامنية مع فلسطين فيلق “محمد رسول الله” (ص) بمناسبة أسبوع التعبئة ونصرة للقضية الفلسطينية.

وأُقيمت هذه الوقفة بحضور أكثر من 600 كتيبة مكونة من الرجال والنساء في قوات التعبئة “البسيج”، والذين نظّموا استعراضًا ورفعوا شعارات المقاومة دعمًا للأهالي في غزة وفلسطين.

وقد حضرت شرائح مختلفة من البسيج والشعب الإيراني إلى شارع الثورة في طهران لتأكيد دعمهم للشعب الفلسطيني وتنديدهم بجرائم كيان الإحتلال الإسرائيلي وعداونه على غزة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات هذه الوقفة التضامنية مع فلسطين حتى حلول وقت صلاة الجمعة.

المصدر: وكالة يونيوز