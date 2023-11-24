بالفيديو | مسيرات حاشدة في صعدة دعمًا للشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة

خرجت حشود جماهيرية في محافظة صعدة، اليوم الجمعة، في أربع مسيرات دعمًا للشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والرايات المطالبة بالحرية، وردوا هتافات منها “بهوية إيمانية ساندنا أشرف قضية” و”ألف سلام ألف تحية للقوات البحرية”.

وألقى محافظة صعدة محمد جابر عوض كلمة في مسيرة مدينة صعدة، لفت فيها إلى أنّ خروج المسيرات في صعدة يتزامن مع انتصار المقاومة في غزة.

ونوّه عوض بشجاعة “القيادة الثورية اليمنية ومناصرتها للشعب الفلسطيني، ودور الشعب اليمني والقوات المسلحة اليمنية ومساندته للمقاومة والتي تكللت بالانتصار وتحرير الأسرى وتوقيف العدوان على غزة”.

وجدّد التأكيد على وقوف الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني وتفويض القيادة لاتخاذ الخيارات المناسبة حتى تحقيق النصر الكامل لفلسطين وتحرير كامل الأراضي الفلسطينية.

إلى ذلك، ألقيت خلال المسيرة كلمات وقصائد شعرية أكّدت في مجملها وقوف اليمن مع الشعب الفلسطيني ودعم صمود الشعب الفلسطيني، منددة بالمواقف العربية المتخاذلة اتجاه العدوان الإسرائيلي على غزة.

وانضمّ اليمن إلى معركة “طوفان الأقصى” كأول بلد عربي يستجيب بشكل رسمي لنجدة سكان قطاع غزة، متجاهلًا التحذيرات الأمريكية لدول وقوى في المنطقة من التدخل لمنع إسرائيل من إكمال حربها الفتاكة وتصفية المقاومة في غزة.

المصدر: وكالة يونيوز