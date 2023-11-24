النخالة: تم عقد الاتفاق الذي كان يرفضه العدو تحت شعار إجبار المقاومة على إطلاق سراح أسراه دون شروط – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2023 - 11:08

النخالة: تم عقد الاتفاق الذي كان يرفضه العدو تحت شعار إجبار المقاومة على إطلاق سراح أسراه دون شروط

منذ 51 mins 24 November، 2023
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