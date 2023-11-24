النخالة: ما زلنا عند موقفنا لن يخرج باقي أسرى العدو من الضباط والجنود دون حرية كل أسرانا وهذا مرتبط بنهاية العدوان وليس قبل ذلك بأي حال من الأحوال – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2023 - 11:08

النخالة: ما زلنا عند موقفنا لن يخرج باقي أسرى العدو من الضباط والجنود دون حرية كل أسرانا وهذا مرتبط بنهاية العدوان وليس قبل ذلك بأي حال من الأحوال

منذ 51 mins 24 November، 2023
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