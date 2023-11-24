بعد 48 يومًا من العدوان المتواصل يبدأ الآن دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ في قطاع غزة وتستمر لمدة 4 أيام – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2023 - 07:34

بعد 48 يومًا من العدوان المتواصل يبدأ الآن دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ في قطاع غزة وتستمر لمدة 4 أيام

منذ 34 mins 24 November، 2023
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