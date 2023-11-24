مديرعام الصحة في غزة: ما ينفذه الاحتلال في المستشفى الإندونيسي جريمة حرب أفظع وأشد مما قام به في مجمع الشفاء – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2023 - 06:22

مديرعام الصحة في غزة: ما ينفذه الاحتلال في المستشفى الإندونيسي جريمة حرب أفظع وأشد مما قام به في مجمع الشفاء

منذ 2 ساعة 24 November، 2023
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