مديرعام الصحة في غزة: جيش الاحتلال اقتحم المستشفى الإندونيسي بالدبابات وقتل سيدة من المصابين وأصاب 3 بجروح خطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2023 - 06:20

مديرعام الصحة في غزة: جيش الاحتلال اقتحم المستشفى الإندونيسي بالدبابات وقتل سيدة من المصابين وأصاب 3 بجروح خطيرة

منذ 2 ساعة 24 November، 2023
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