بدء انسحاب قوات الاحتلال من بلدة رمانة بجنين بعد هدم منزل الشهيد كامل أبو بكر منفذ عملية “تل أبيب” قبل أشهر – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2023 - 04:46

بدء انسحاب قوات الاحتلال من بلدة رمانة بجنين بعد هدم منزل الشهيد كامل أبو بكر منفذ عملية “تل أبيب” قبل أشهر

منذ 1 ساعة 24 November، 2023
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