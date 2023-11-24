بدء انسحاب قوات الاحتلال من بلدة رمانة بجنين بعد هدم منزل الشهيد كامل أبو بكر منفذ عملية “تل أبيب” قبل أشهر – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2023 - 04:46
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بدء انسحاب قوات الاحتلال من بلدة رمانة بجنين بعد هدم منزل الشهيد كامل أبو بكر منفذ عملية “تل أبيب” قبل أشهر
منذ 1 ساعة
24 November، 2023
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