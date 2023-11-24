قوات الاحتلال تشن حملات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة من مدن الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2023 - 03:06

قوات الاحتلال تشن حملات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة من مدن الضفة الغربية

منذ 27 mins 24 November، 2023
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