قوات الاحتلال تقتحم بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2023 - 03:06

قوات الاحتلال تقتحم بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله

منذ 45 mins 24 November، 2023
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