الاحتلال يطلق قنابل الفسفور المحرمة تجاه مربع سوق مخيم جباليا بالتزامن مع قصف عنيف على محيطه – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2023 - 03:06

الاحتلال يطلق قنابل الفسفور المحرمة تجاه مربع سوق مخيم جباليا بالتزامن مع قصف عنيف على محيطه

منذ 1 ساعة 24 November، 2023
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