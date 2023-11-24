قوات الاحتلال تشرع بهدم منزل الشهيد كامل أبو بكر في بلدة رمانة بجنين منفذ عملية “تل أبيب” قبل عدة أشهر – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2023 - 03:00

قوات الاحتلال تشرع بهدم منزل الشهيد كامل أبو بكر في بلدة رمانة بجنين منفذ عملية “تل أبيب” قبل عدة أشهر

منذ 1 ساعة 24 November، 2023
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