سرايا القدس: مجاهدونا في كتيبة الحارثية استهدفوا قوات الاحتلال المتواجدة على مدخل قرية رمانة غرب جنين بصليات مكثفة من الرصاص والعبوات الناسفة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2023 - 03:04

سرايا القدس: مجاهدونا في كتيبة الحارثية استهدفوا قوات الاحتلال المتواجدة على مدخل قرية رمانة غرب جنين بصليات مكثفة من الرصاص والعبوات الناسفة

منذ 2 ساعة 24 November، 2023
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