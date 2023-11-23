وزارة الصحة بغزة: نطالب كافة الجهات باستثمار الهدنة الإنسانية من أجل تدفق المساعدات الطبية والوقود والوفود الطبية وخروج أعداد كبيرة من الجرحى للعلاج – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2023 - 23:40

وزارة الصحة بغزة: نطالب كافة الجهات باستثمار الهدنة الإنسانية من أجل تدفق المساعدات الطبية والوقود والوفود الطبية وخروج أعداد كبيرة من الجرحى للعلاج

منذ 18 mins 23 November، 2023
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