الطيران الحربي يشن سلسلة من الغارات في منطقة شرق مخيم جباليا شمال القطاع وإصابات بعد قصف صهيوني استهدف منزلا لعائلة أبو طه في معسكر خان يونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2023 - 23:24

الطيران الحربي يشن سلسلة من الغارات في منطقة شرق مخيم جباليا شمال القطاع وإصابات بعد قصف صهيوني استهدف منزلا لعائلة أبو طه في معسكر خان يونس جنوب قطاع غزة

منذ 2 mins 23 November، 2023
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