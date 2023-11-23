الطيران الحربي يشن سلسلة من الغارات في منطقة شرق مخيم جباليا شمال القطاع وإصابات بعد قصف صهيوني استهدف منزلا لعائلة أبو طه في معسكر خان يونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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الطيران الحربي يشن سلسلة من الغارات في منطقة شرق مخيم جباليا شمال القطاع وإصابات بعد قصف صهيوني استهدف منزلا لعائلة أبو طه في معسكر خان يونس جنوب قطاع غزة
منذ 2 mins
23 November، 2023
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