أكثر من ١٣٠ مُصاب داخل مستشفى الأندونيسي منهم أكثر من ٢٣ مصابًا بحاجة لإسعافات لنقلهم إلى الجنوب وإجراء عمليات طارئة جراء إصابتهم لحروق وجروح خطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2023 - 23:40

أكثر من ١٣٠ مُصاب داخل مستشفى الأندونيسي منهم أكثر من ٢٣ مصابًا بحاجة لإسعافات لنقلهم إلى الجنوب وإجراء عمليات طارئة جراء إصابتهم لحروق وجروح خطيرة

منذ 19 mins 23 November، 2023
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