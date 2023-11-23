حزام ناري على مناطق شمال قطاع غزة واستهداف جديد على منطقة زايد شمال القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2023 - 23:40

حزام ناري على مناطق شمال قطاع غزة واستهداف جديد على منطقة زايد شمال القطاع

منذ 19 mins 23 November، 2023
أخبار موقع المنار

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