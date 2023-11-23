مصادر فلسطينية: تكدُّس في أعداد الشهداء وانتشار الجثث داخل مستشفى الأندونيسي في ظل عدم وجود أي مكان فارغ لاستيعاب عدد الشهداء الكبير – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 23 2023 - 23:40

مصادر فلسطينية: تكدُّس في أعداد الشهداء وانتشار الجثث داخل مستشفى الأندونيسي في ظل عدم وجود أي مكان فارغ لاستيعاب عدد الشهداء الكبير

منذ 19 mins 23 November، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة