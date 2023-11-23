سرايا القدس: تمكنا من استهداف 11 آلية عسكرية بمحاور التوغل بالزيتون وتل الهوا والشاطئ والشيخ رضوان وجحر الديك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 23 2023 - 08:38

سرايا القدس: تمكنا من استهداف 11 آلية عسكرية بمحاور التوغل بالزيتون وتل الهوا والشاطئ والشيخ رضوان وجحر الديك

منذ 3 ساعة 23 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة