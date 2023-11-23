بالفيديو | النائب الحاج محمد رعد في أول تعليق على ارتقاء نجله عباس شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2023 - 08:38
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بالفيديو | النائب الحاج محمد رعد في أول تعليق على ارتقاء نجله عباس شهيداً على طريق القدس
منذ 4 ساعة
23 November، 2023
النائب الحاج محمد رعد في أول تعليق على ارتقاء نجله عباس شهيداً على طريق القدس
الحاج محمد رعد
المقاومة الاسلامية
على طريق القدس
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