القيادة الوسطى الأمريكية: إسقاط المسيرات نفذته حاملة الطائرات يو إس إس هودنر ولم تتعرض وطاقمها لأي ضرر – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2023 - 08:38

القيادة الوسطى الأمريكية: إسقاط المسيرات نفذته حاملة الطائرات يو إس إس هودنر ولم تتعرض وطاقمها لأي ضرر

منذ 4 ساعة 23 November، 2023
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