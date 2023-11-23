قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات ضخمة بإتجاه مدينة نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 23 2023 - 02:22

قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات ضخمة بإتجاه مدينة نابلس

منذ 8 mins 23 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة