اشتباكات عنيفة مع جيش العدو في محيط دوار الشيخ زايد شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2023 - 02:28

اشتباكات عنيفة مع جيش العدو في محيط دوار الشيخ زايد شمال قطاع غزة

منذ 26 mins 23 November، 2023
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