المقاومة الاسلامية تزف خمسةً من مجاهديها شهداء على طريق القدس

زفت المقاومة الاسلامية خمسةً من مجاهديها شهداء على طريق القدس وجاء ذلك في بيان صادر عن الاعلام الحربي ، وفي ما يلي نص البيان:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس محمد رعد “سراج” من بلدة جباع في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

والشهيد المجاهد خليل جواد شحيمي “سراج” من بلدة مركبا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

والشهيد المجاهد أحمد حسن مصطفى “ملاك حولا” من بلدة حولا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

والشهيد المجاهد محمد حسن أحمد شري “كربلا” من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

والشهيد المجاهد بسام علي كنجو “أبو حسين ثائر” من بلدة شقرا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

المصدر: الاعلام الحربي