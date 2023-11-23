المقاومة الاسلامية تزف خمسةً من مجاهديها شهداء على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2023 - 02:18

المقاومة الاسلامية تزف خمسةً من مجاهديها شهداء على طريق القدس

منذ 27 mins 23 November، 2023
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زفت المقاومة الاسلامية خمسةً من مجاهديها  شهداء على طريق القدس وجاء ذلك في بيان صادر عن الاعلام الحربي ، وفي ما يلي نص البيان:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس محمد رعد “سراج” من بلدة جباع في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

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والشهيد المجاهد خليل جواد شحيمي “سراج” من بلدة مركبا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

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والشهيد المجاهد أحمد حسن مصطفى “ملاك حولا” من بلدة حولا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

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والشهيد المجاهد محمد حسن أحمد شري “كربلا” من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

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والشهيد المجاهد بسام علي كنجو “أبو حسين ثائر” من بلدة شقرا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

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المصدر: الاعلام الحربي

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