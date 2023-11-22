تعزيزات عسكرية لجيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية من نوع D9 باتجاه مخيم طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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November 22 2023 - 00:48

تعزيزات عسكرية لجيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية من نوع D9 باتجاه مخيم طولكرم

منذ 31 mins 22 November، 2023
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