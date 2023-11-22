إعلام العدو: إنذار بدخول طائرة مسيرة عند رأس الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 22 2023 - 00:48

إعلام العدو: إنذار بدخول طائرة مسيرة عند رأس الناقورة

منذ 35 mins 22 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة