مدير عام صحة غزة: جيش الإحتلال يطالبنا بإخلاء المستشفى الإندونيسي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 22 2023 - 00:48

مدير عام صحة غزة: جيش الإحتلال يطالبنا بإخلاء المستشفى الإندونيسي

منذ 38 mins 22 November، 2023
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