قصف صهيوني عنيف يستهدف حي الزيتون وحي الشجاعية بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 22 2023 - 00:48

قصف صهيوني عنيف يستهدف حي الزيتون وحي الشجاعية بمدينة غزة

منذ 45 mins 22 November، 2023
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