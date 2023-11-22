مراسل المنار: غارة لطائرة مسيرة على اطراف بلدة الناقورة وغارة اخرى على منطقة اللبونة جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 22 2023 - 00:48

مراسل المنار: غارة لطائرة مسيرة على اطراف بلدة الناقورة وغارة اخرى على منطقة اللبونة جنوب لبنان

منذ 52 mins 21 November، 2023
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