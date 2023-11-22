اعلام العدو: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة بسبب الاشتباه في تسلل طائرة مسيرة بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 22 2023 - 00:48

اعلام العدو: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة بسبب الاشتباه في تسلل طائرة مسيرة بالجليل الغربي

منذ 58 mins 21 November، 2023
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